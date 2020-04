Kein „Bares für Rares“-Händler wollte für den Muliar-Jaguar genug zahlen

Mit der Bewertung konnte der Noch-Besitzer, der das Auto 30 Jahre lang sein eigen nennt, gut leben. Weniger als 45.000 sollten es aber auf keinen Fall werden. Doch die „Bares für Rares“-Händler wollten nicht ganz so tief in die Taschen greifen – das letzte Angebot lag bei 40.000 Euro.

Moser musste – oder besser gesagt durfte – das Auto wieder mit nach Hause nehmen. Nicht ganz unfroh darüber, wie er dem KURIER erzählt. Denn der Werbewert den Wagen im TV präsentieren zu können, war enorm, wie er zugibt.

„Der zeigt sich jetzt sehr deutlich, denn ich habe schon einige Anfragen erhalten und Besichtigungstermine ausgemacht“, so Moser. Ein Zuseher der Sendung schrieb ihm auch, dass er einst das Auto vorm Theater in der Josefstadt gesehen hatte, mit einem Schild drinnen, auf dem Fritz Muliar stand – „scheinbar, um die Polizei abzuwenden“, lacht Moser.

Unter den Interessenten seien spannende Leute dabei, unter anderem habe sich ein Museumsbesitzer, aber auch ein Schweizer Privatmann bei ihm gemeldet. „Mich würde freuen, wenn das Auto in Österreich bleibt“, sagt Moser.

Sein neuer, alter Jaguar steht übrigens schon in der Garage. „Ich habe den Brexit auf meine Art gemacht und mir in England einen Ur-Jaguar geholt, Baujahr 1933.“ Der Erlös aus Muliars Wagen soll dann in dessen Restauration fließen.