Kathrin Menzinger über den Unterschied von "Dancing Stars" und "Let's Dance"

Sie kehrte am Freitag als äußerst kompetente Gastjurorin zu "Dancing Stars" zurück. "Es war richtig schön, hierher zurückzukehren. Ich war dazwischen sogar richtig sentimental und hatte Tränen in den Augen. Es war hier so eine schöne Zeit. Für mich hat damals alles begonnen, das war meine Familie und ohne ,Dancing Stars' wäre ich niemals da, wo ich heute bin. Ich habe dieser Show so viel zu verdanken", erzählt sie dem KURIER.