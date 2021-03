Karriere-Tipps von Event-Profi Liliana Klein: "Man muss dafür brennen"

Wenn man einen Waggon des Wiener Riesenrads besteigt, macht man das normalerweise, um die Aussicht über Wien zu genießen. Oder aber man betritt eine Erlebniswelt aus Mode, Beauty und Lifestyle. Denn Event-Lady Liliana Klein bringt ihren "Fashion Check-In“ nun schon seit zehn Jahren an die außergewöhnlichsten Orte.

"Das erste Event war ja im Hotel Le Méridien, wo wir den ganzen achten Stock gemietet hatten. Der Gast ist hineingekommen und hat überall vom Badezimmer über das Zimmer an sich etwas anderes entdeckt“, so Liliana Klein. Die Veranstaltung fand auch schon in der Wiener Staatsoper und in der Albertina statt. Und das, obwohl es zu Beginn gar nicht so einfach schien. "Schwierig war’s, weil ich weder einen berühmten Familiennamen habe, noch in sonst irgendeiner Art und Weise vernetzt bin. Es war tatsächlich so, dass ich das von null weg aufgebaut habe“, so die gebürtige Kärntnerin.