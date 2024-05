Kaleen in Malmö: Neues Outfit und Treffen mit Conchita

"Die zweite Probe war super und ich habe sie voll genießen können", so Österreichs Song-Contest-Starterin Kaleen , die jetzt auf der großen ESC-Bühne performte. Auch am Outfit wurde ein bisserl gefeilt.

"Die zweite Probe ist sehr gut gelaufen und unsere Änderungswünsche wurden alle umgesetzt. Außerdem haben wir heute noch ein zweites Bühnenoutfit ausprobiert, um zu sehen, wie ein helleres Kostüm auf der Bühne wirkt. All das werden wir jetzt analysieren und dann entscheiden, womit Kaleen nächste Woche auf die Bühne geht", sagt ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner .

"Wir haben noch an Kleinigkeiten gefeilt und einen anderen Style ausprobiert – für mich hat sich auf jeden Fall alles sehr gut und stimmig angefühlt. Jetzt ist alles so weit vorbereitet, dass wir nächste Woche dann im zweiten Semifinale die ESC-Bühne so richtig ‚raven‘ werden", meint Kaleen dazu.