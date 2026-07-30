Kaiser-Urenkel offenbart: „Die Habsburg-Familie hatte nie Geld“

Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard Habsburg-Lothringen (29) ist seit 2012 ein begeisterter Rennfahrer. 2019 schaffte er den Sprung in den Profisport, er fuhr zwei Jahre lang DTM, um dann 2021 voll auf die Sportwagen- und Prototypen-Langstrecke zu konzentrieren.

Diesen Sommer hat er schon ein dichtes Rennprogramm absolviert, darunter auch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Nicht wohlhabend Im Mindgames Podcast sprach der Kaiser-Urenkel jetzt offen darüber, dass viele glauben, dass aufgrund seiner adeligen Herkunft viel Geld vorhanden wäre. „Die Habsburg-Familie hatte nie Geld. Mein Vater (Anmerk.: Karl Habsburg-Lothringen) hat da nichts bekommen von seiner Familie“, klärt er auf.

In seinem Sport würde sehr oft angenommen werden, „dass ich mit Kohle komme“. Und dann etwas verdienen zu wollen, sei schwierig, es würde aber gehen, wie er erzählt.