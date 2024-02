Kaffeesiederball: Welche Promis das Getränk lieben und wer lieber Tee trinkt

Unter dem Motto „Kaffee erlesen – Geschichten aus dem Kaffeehaus“ fand am Freitag der 65. Kaffeesiederball in der Wiener Hofburg statt.

"Am Kaffeesiederball erlebt man Wiener Kaffeehauskultur in Reinkultur. Hier erfinden wir unsere Profession der Gastgeberschaft immer wieder neu, um mit großer Leidenschaft unseren Gästen ein Fest zu bereiten", so die Ballorganisatoren Anna Karnitscher und Wolfgang Binder.

Sehr kreativ war diesmal auch die Dekoration, eine Vielzahl von Texten aus dem Genre der Kaffeehausliteratur, angereichert mit Songtexten der Band "Wiener Blond", wurden zu Papierblüten geformt, aus denen echte Blumen hervorragten.

Zum ersten Mal dabei war Motorsportexpertin Corinna Kamper, die mit Profitänzer Danilo Campisi kam, der ihr gleich Rosen streute. "Ich war schon vor vielen Jahren einmal da, aber heute darf ich mit meiner tollen Begleitung Corinna wieder dabei sein."