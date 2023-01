Kärnter Opernsängerin "stahl" Gina Lollobrigida einst den Ehemann

Die beiden erwirkten Ende 2021 die Entmündigung der Film-Diva in einem Rechtsstreit. Ihr wurde ein Vormund zugewiesen. Grund war ihr Assistent Andrea Piazzola (35), der "Lollo" 12 Jahre lang begleitet hat und dem von Sohn und Enkel vorgeworfen wurde, sich an der Filmikone zu bereichern.

"Andrea ist meine Erlösung. Ich liebe ihn wie einen Sohn. Ich mag ihn, weil er es verdient", sagte sie 2021 in einem RTL-Interview über ihren Vertrauten.

"In meinem Alter sollte ich eigentlich ein bisschen Frieden haben. Aber den habe ich nicht. Ich bin müde. Man sollte mich in Frieden sterben lassen. Ich verdiene es nicht, so gedemütigt zu werden", beklagte sie damals.