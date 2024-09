Kabarettistin Antonia Stabinger: Diese einfache Regel hat Luke Mockridge ignoriert

"Angenehm“ – so heißt das erste Soloprogramm von Kabarettistin Antonia Stabinger. „Tiere, liebe Freunde und Freundinnen, auch in den Wald gehen finde ich sehr angenehm. Und Schlagobers! Badewanne ist auch sehr angenehm“, sagt sie in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Die ganze Sendung: