Luke Mockridge vor dem Aus: Nach TV-Show wird auch Tour-Auftakt gecancelt

Die heftigen Reaktionen auf die Verunglimpfung von Para-Sportlern auf dem Podcast „Die Deutschen“ führen nun auch zur Absage des Tour-Auftakts von Comedian und Fernsehmoderator Luke Mockridge. Seine „Funny Times“-Tournee hätte an diesem Donnerstag mit Shows im ostwestfälischen Bünde und am Freitag in Paderborn starten sollen. Diese fänden nicht statt, teilte der Tourneeveranstalter MTS live auf dpa-Anfrage mit. Die Absage erfolge „aufgrund der aktuellen Situation“.