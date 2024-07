Kabarettistin Andrea Händler spricht über ihre Krebserkrankung

Brustkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten, die es gibt. Es sind in etwa 5000 Frauen, die jedes Jahr in Österreich daran erkranken - und um genau das Thema dreht sich alles in der KURIERTV-Sendung "Spontan gefragt".

Und diese berichtete davon, dass auch sie einst von Krebs betroffen war. "Ich gehör' auch zu denen, die einmal Krebs hatten, aber das ist schon 20 Jahre her", erzählt sie da. "Ich hatte eher so eine Männersache. Ich hab ein Nierenzellkarzinom gehabt", so Händler. (Anmerk.: Das Nierenzellkarzinom gehört zu den häufigeren malignen Tumoren des Erwachsenen. In Europa sind Männer mit einer Inzidenz von ca.26/100.000 deutlich häufiger als Frauen mit einer Inzidenz von ca. 12/100.000 betroffen.)

Die ganze Sendung: