Kabarettist Thomas Stipsits schreibt an seinem ersten Krimi

„Mir war schon klar, dass das Feuilleton den Film jetzt nicht hochloben wird. Wenn ich einen Publikumsfilm mache, dann ist es ja wichtig, dass es dem Publikum gefällt und nicht dem Feuilleton. Die umgekehrte Variante ist schlimmer. Wenn es dem Feuilleton gefällt, aber es geht dann niemand rein, das ist schlechter“, so Stipsits.

„Ich hab mich schon ein bissl drüber geärgert bei ein paar Kritiken, weil ich mir denk’, ihr dürft das nicht so bewerten, als wär das ein Michael-Haneke-Film. Es ist einfach eine leichtfüßige Popcorn-Komödie und als solche auch bitte zu bewerten. Aber mittlerweile – jetzt bin ich doch schon so lang dabei in dem Geschäft. Am Anfang hat mich so etwas natürlich komplett zerstört. Und jetzt ärgere ich mich kurz darüber und denke mir – wenn es den Leuten gefällt ...“

Das Multitalent hat aber auch noch eine andere Leidenschaft: das Schreiben. Nach einem Kurzgeschichtenband ist jetzt ein Krimi in Arbeit. „Ich schreibe zum ersten Mal einen Roman, einen Krimi, einen Stinatzer Krimi mit so einem Stinatzer Columbo als Kommissar.“