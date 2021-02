Kabarettist Josef Hader hat "zu wenig Testosteron“

In einem seiner raren Interviews verblüfft der Kabarettist Josef Hader (59) mit sehr privaten Details. So verriet er dem Berliner Tagesspiegel, wie entspannt er die Pandemie betrachtet: "Vielleicht aus Hormonmangel, weil ich zu wenig Testosteron habe. Männer, die unter der Last ihrer Bedeutung ächzen, sind mir unangenehm.“

Er sei "auf die Butterseite gefallen“ und habe die Bühnenabsenz als Schreibjahr genützt – für sein neues Solo und für ein Drehbuch (soll im Herbst fürs Kino verfilmt werden). Übrigens: Das Image als ständig Trinkender und Rauchender stimmt abseits aller Kameras überhaupt nicht mehr.

"Rauchen habe ich aufgegeben, in Filmen sind es Kräuterzigaretten, weil es für unbeholfene Schauspieler angenehmer ist, was in der Hand zu haben.“