Was Jenny Jürgens bei "Onkel Mampi" in der Heimat ihres berühmten Vaters macht

"Ein Museum gehört an den Geburtsort eines Künstlers“, spricht sich auch Manfred Bockelmann via Kronenzeitung für Klagenfurt als Standort aus. Das Projekt mit einem großen Klavier am St. Veiter Ring würde mehr als 30 Millionen Euro kosten.

Ottmanach und Wien machen sich aber auch noch Hoffnungen auf das Museum.

Nach Ostern soll die Entscheidung fallen.