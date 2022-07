Jedermann und Buhlschaft in Salzburg auf Abwegen

Jedermann und Buhlschaft mögen am Freitag einen freien Abend gehabt haben – die Schauspieler Lars Eidinger und Verena Altenberger blieben aber umtriebig. Als Hauptdarstellerin beehrte Letztere die Präsentation des neuen Films "Märzengrund" von Regisseur Adrian Goiginger im Salzburger Mozarteum. Auch Gerti Drassl und Jakob Mader mischten sich unter die Gäste. „Damit wir authentisch bleiben, hatten wir einen Sprachcoach aus dem Zillertal beim Dreh dabei“, so Goiginger zu seinem Film über einen junger Tiroler, der sich in der Welt des heimatlichen Bauernhofes so fremd fühlt, dass er lieber sein Leben allein in einer Berghütte verbringt. An anderer Stelle sorgte Lars Eidinger für Partystimmung. Für 500 Gäste verwandelte er den Karl-Böhm-Saal am DJ-Pult in eine riesige Tanzfläche.

