Jedermann-Premiere in Salzburg: Was Domspatzen vom Dach pfeifen

Im 111 Jahre alten Prunkstück des Festivals ist das eingespielte Duo Lars Eidinger/Verena Altenberger in entschlossen guter Laune. Bei dem 46-jährigen Berliner zeigt sich das abseits der Bühne auch am eigenwilligen Outfit: Glitzer-Jäckchen von Chanel, dafür barfuß durch die Stadt.

Nebenbei legt er auch liebend gern Platten auf – was ihm schon Kritik eintrug: "Er ist doch ein berühmter Schauspieler, was muss er jetzt noch den DJ mimen?" Eidinger: "Ich mach’ das, seit ich 12 bin, also lange vor der Theaterlaufbahn." Die Buhlschaft aus dem Pongau (34) wiederum zeigt Hochgefühl: Altenberger erhält im August den Schauspielpreis des Festivals Ludwigshafen.