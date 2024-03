Jazz Gitti hört auf: Sie gibt Abschiedstournee bekannt

Sie war von 1980 bis ca. 1983 Highlight in zahlreichen Drahdiwaberl-Gigs, aus dieser Zeit stammt auch ihre erste Single "Hey du". Danach gründete Jazz Gitti ihre erste Band "Jazz Gitti & her Discokillers".

Weitere Alben folgten, aber sie war auch als Schauspielerin in zum Beispiel "Tohuwabohu", "Kaisermühlen Blues" oder auf diversen Theaterbühnen zu sehen.

In einem KURIER-Interview im Juli 2023 sagte die 77-Jährige noch: "Auf der Bühne tut mir nix weh. Ich habe eine Gaude mit den Leuten. Und was mich echt freut, jetzt stehen auch wieder ein paar Junge unten im Publikum. Die stehen auch auf die alte Schachtel. So lange ich Qualität bringen kann und die Stimme passt, ist das okay. Wenn ich das nimmer bringen kann, dann hör ich sofort auf."