Jägerball-Debütantin Daniela Fally ist sich sicher: "Ein Dirndl steht jeder Frau"

„Auf der Pirsch im Land der Sonne“, so das heurige Motto des 101. Jägerballs, der unter der Patronanz des Burgenlandes steht und am 29. Jänner in der Wiener Hofburg über die Bühne gehen wird.

Und erstmals wird auch Sopranistin Daniela Fally mit dabei sein, als künstlerisches Highlight. „Es werden ganz berühmte Pusztaklänge zu hören sein.“ Für den großen Auftritt braucht’s natürlich auch das passende Dirndl, welches maßgefertigt von Hanna-Trachten kommt.

„Definitiv steht ein Dirndl jeder Frau. Und vor allem Damen, die ein wenig kurviger sind und diese Kurven auch lieben und stolz auf sie sind. Und ich finde, da gibt es kaum ein schöneres Kleidungsstück als ein Dirndl. Und zu dieser Frauengruppe zähle ich mich durchaus auch dazu“, meint sie lachend zum KURIER.