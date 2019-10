Ja, sie will: ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun wird heiraten

Schöne Neuigkeiten aus dem Hause Weichselbraun- Mawson. Wobei, wohl bald wahrscheinlich nur mehr Mawson, denn die beliebte ORF-Moderatorin möchte noch diese Woche ihren langjährigen Lebensgefährten heiraten.

Das berichtete die "Krone", die sich auf einen Insider berief. Dem KURIER wurde das jetzt von Mirjams Zwillingsschwester und Managerin Melanie Binder bestätigt.

"Ja das stimmt! Mirjam und Ben werden am Donnerstag in England heiraten", so Binder.

Seit 2013 sind der Musikmanager und die TV-Beauty ein Paar. Am 28. September 2013 kam Töchterchen Maja zur Welt, heuer folgte Baby Nummer 2. Töchterchen Lola kam im Februar.