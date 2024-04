In Österreich hat Krawall-Koch Gordon Ramsay am Essen nichts zu bekritteln

In seinen TV-Formaten wie "Gordon Ramsays Höllenküche" oder "In Teufels Küche" kommt es nicht selten vor, dass der britische Starkoch Gordon Ramsay (57) flucht und völlig ausrastet.

Ganz friedlich hingegen zeigt er sich jetzt auf Instagram, als er Bilder von seinem Skiurlaub in Lech in Vorarlberg postet. "Tolles Osterwochenende in Lech", schreibt er zu einem Video, das eine Piste mit Skifahrern zeigt.