Howdy! Stefanie Hertel macht Country - und auch vor Baumanns Kamera gute Figur

Neben dem Schlager hat Stefanie Hertel noch eine andere große Leidenschaft – Countrymusik.

Gemeinsam mit ihrer Familie, also Ehemann Lenny Lanner und Tochter Johanna Mross, hat sie 2018 die Band „More than Words“ gegründet, die nach Eigendefinition modernen Country-Pop-Rock macht.

➤ Lesen Sie hier mehr: Stefanie Hertel schwärmt von Ehemann Lanny Lanner

Lenny Lanner (in seiner Jugend gewann er vier österreichische Junioren-Badminton-Staatsmeistertitel) ist übrigens gebürtiger Kärntner und hat zehn Jahre lang in den USA gelebt und ist auch auf der französischen Karibik Insel St. Barts im legendären Hafenklub „Bête à Z’ailes“ und in Folge auch in diversen Pariser Clubs aufgetreten.

Kennengelernt haben sich Lenny und Stefanie 2011 bei einem TV-Dreh, 2014 haben die beiden geheiratet.

Stefanies Tochter Johanna setzt trotz ihres Talents nicht nur auf die Musik, sondern hat eine Lehre zur Konditorin begonnen. „Sie macht ganz tolle Torten“, meinte ihre Mama in der Talkshow Riverboat dazu.

➤ Lesen Sie hier mehr: Stefan Mross: Ex-Frau hat wieder geheiratet

Jetzt stand die Band als Vorgruppe von Bonnie Tyler in der Wiener Stadthalle auf der Bühne – und auch vor der Kamera von Starfotograf Manfred Baumann. Und zwar im Hotel Bristol.