"House of Gucci"-Schauspielerin kommt zum Juristenball nach Wien

Sie ist bekannt f├╝r eine kleine Rolle im Hollywood-Film "House of Gucci" und sie spielte Elena in der Kom├Âdie "M├Ąnner al dente". Die Rede ist von der italienischen Schauspielerin Bianca Nappi, die am 18. Februar 2023 nach Wien kommt, um am Juristenball zu tanzen.

"Das Motto dieses Balls 'La Dolce Vita' passt genau zu meiner Einstellung zum Leben", meinte sie im Vorfeld. Au├čerdem wolle sie auch ein bisschen Sightseeing betreiben und die Wiener K├╝che genie├čen.

Der Juristenball d├╝rfte generell Starg├Ąste anziehen, denn 2019 tanzte Hollywood-Schauspieler Nicolas Cage dort an.