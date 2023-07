Hollywood-Stars lieben Österreich: Jetzt urlaubte Jessica Alba in Tirol

Österreich ist auch bei den internationalen Promis ein beliebtes Urlaubsland, zahlreiche Stars und Sternchen haben hier schon ihre Auszeit genossen.

So besuchte zum Beispiel Schauspielerin Liv Tyler 2018 Altaussee. 2006 verbrachten Brad Pitt und Angelina Jolie einige Tage in Wien, Schauspieler Chris Hemsworth war 2021 auf Skiurlaub in Lech, sein Schauspielkollege Jason Biggs fuhr zeitgleich Ski in Tirol.

2022 machte Mel Gibson Wien und die Wachau unsicher, auch Jackie Chan war 2014 schon als Tourist in Wien. Und auch "Denver-Clan-Biest" Joan Collins besuchte schon Österreichs Hauptstadt.

Auch Rebel Wilson kommt immer wieder gerne, vor allem weil sie das Vivamayr-Gesundheitsressort in Altaussee sehr schätzt. Dort checken übrigens auch immer wieder Model Naomi Campbell und die Schauspieler Elizabeth Hurley, Mischa Barton und Chuck Norris gerne ein.

Ganz beliebt bei den Stars ist auch der Stanglwirt in Tirol. Hier urlaubte jetzt Hollywood-Schauspielerin Jessica Alba ("Fantastic Four" oder "Sin City"). Sie postete auch ganz begeistert Bilder davon auf Instagram.

"Zwischen all den endlosen Aktivitäten, dem tollen Essen und den netten Menschen hatten wir so viel Spaß und haben so viele besondere Erinnerungen geschaffen", schreibt sie da. Sie schwärmt davon, das der Stanglwirt ein echtes Familienunternehmen sei, welches nachhaltig geführt wird. Und dass man sich hier wie zu Hause fühlt. "Es ist etwas ganz Besonderes."