Hollywood-Star verschläft "Dancer against Cancer"-Pressekonferenz

So eine Reise von Los Angeles nach Wien kann schon ganz schön anstrengend sein. Deshalb verwunderte es auch nicht, dass einer von Manfred Baumanns Stargästen aus Hollywood die "Dancer against Cancer"-Pressekonferenz am Freitagnachmittag schwänzte und die Zeit lieber für ein kleines Nickerchen nutzte.

Der Starfotograf hatte die US-Schauspielerinnen Meredith Salenger (54) und Ever Carradine (49) nach Österreich eingeladen, um gemeinsam mit seiner Frau Nelly und ihm den "Dancer against Cancer"-Ball zu besuchen. Meredith schlief also, während Ever sich in den Dienst der guten Sache stellte.