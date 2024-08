Hollywood-Star Jessica Alba urlaubte beim Stanglwirt in Tirol

Der Stanglwirt in Going in Tirol ist immer wieder ein beliebtes Urlaubsziel bei Stars und Sternchen aus aller Welt. Jetzt war auch Hollywood-Schauspielerin Jessica Alba (43; u. a. bekannt aus den Filmen "Valentinstag" oder "Fantastic Four") mit ihrem Mann Cash Warren (45) und den Kindern Honor (16), Haven (13) und Hayes (6) bereits zum zweiten Mal auf Urlaub in Tirol.