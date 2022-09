Hollywood in Vienna: "Arielle"-Komponist Alan Menken in Wien ausgezeichnet

Zwei Jahre musste er coronabedingt darauf warten, doch am Samstagabend stand einer weiteren Trophäe für ihn nichts mehr im Weg: US-Filmkomponist Alan Menken ("Aladdin", "Die Schöne und das Biest"), erhielt im Rahmen von "Hollywood in Vienna" den Max-Steiner-Award. Acht Oscars darf der Musiker schon sein Eigen nennen und trotzdem nahm er sprachlos und in Tränen aufgelöst den minutenlangen Applaus des Publikums im Wiener Konzerthaus entgegen. Der gesamte Abend war dem 73-Jährigen gewidmet, dessen Melodien weltweit und über die Generationen hinweg beliebt sind.