Hip-Hop-Beats im Ballroom: Jetzt müssen die Dancing Stars beim "Streetdance“ ran

Jede Woche eine neue große Herausforderung für die „Dancing Stars“-Promis. Heute, Freitag, steht für die verbliebenen vier Paare auch ein „Streetdance“ an.

Sänger Cesár Sampson freut sich schon riesig drauf, denn da besitzt er nach eigenen Angaben bereits ein "Vokabular“. "Beim Streetdance ist es eher so, dass ich als Schülerin ins Rennen gehen werde“, lacht seine Partnerin, die Profitänzerin und schauTV-Moderatorin Conny Kreuter im KURIER-Interview. "Also es schaut so süß aus, wenn sie mit ihrer perfekten Standard- und Lateinhaltung Streetdance-Moves ausprobiert“, grinst Sampson.