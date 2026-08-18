Nach Hexenschuss: Extremsportler Alexander Rüdiger feiert Triumph

2015 erhielt Moderator und Extremsportler Alexander Rüdiger (54) die Diagnose Parkinson. Dass ihn diese aber nicht stoppen kann, hat er in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen.

Doch am Tag vor einem besonders wichtigen Lauf kam noch eine weitere Herausforderung hinzu: Hexenschuss. Doch Rüdiger wollte sich keinesfalls geschlagen geben, ließ sich im Krankenhaus behandeln und triumphierte tags darauf bei der sportlichen Bezwingung des Muckenkogels in Lilienfeld (NÖ).

Da wurde ihm sogar der Wiener Landesmeistertitel im Berglauf in seiner Altersklasse verliehen.