Nach Hexenschuss: Extremsportler Alexander Rüdiger feiert Triumph
2015 erhielt Moderator und Extremsportler Alexander Rüdiger (54) die Diagnose Parkinson. Dass ihn diese aber nicht stoppen kann, hat er in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen.
Doch am Tag vor einem besonders wichtigen Lauf kam noch eine weitere Herausforderung hinzu: Hexenschuss. Doch Rüdiger wollte sich keinesfalls geschlagen geben, ließ sich im Krankenhaus behandeln und triumphierte tags darauf bei der sportlichen Bezwingung des Muckenkogels in Lilienfeld (NÖ).
Da wurde ihm sogar der Wiener Landesmeistertitel im Berglauf in seiner Altersklasse verliehen.
Diesen Erfolg feierte er jetzt im Marchfelderhof in Deutsch-Wagram und nannte als Erfolgsrezept „blindes Vertrauen“. Für Alexander Rüdiger schloss sich hier auch ein Kreis, da er einst Kochlehrling im Marchfelderhof war und sich an einen Satz des legendären und langjährigen Marchfelderhof-Chefs Gerhard Bocek (gest. 2021) erinnerte: „Alexander, aus dir wird einmal etwas ganz Besonderes. Aber im Herzen wirst du immer der geborene Gastwirt bleiben.“
Mitgefeiert haben Paralympics-Schwimmer Andreas Onea und die ehemalige Para-Alpin-Skifahrerin Barbara Aigner.
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