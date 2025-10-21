Alexander Rüdiger und der Marchfelderhof: Von der Kochlehre zum Marathon-Spektakel

Moderator Alexander Rüdiger ist dafür bekannt, sich immer wieder zu neuen sportlichen Höchstleistungen zu motivieren. So legte er etwa beim dritten Wiener Mount Everest Treppenmarathon am Leopoldsberg insgesamt 9.000 Höhenmeter zurück - das sind 36 Auf- und Abstiege, 108 Kilometer und 22.320 Stufen.

Tags darauf feierte er seinen 56. Geburtstag im Marchfelderhof und auch da ging es nicht ohne Sport, denn er verwandelte das Lokal kurzerhand in eine Marathonstrecke von 42 Metern - Start und Ziel war direkt vor dem Haus und als Belohnung gab's einen Kaiserschmarren.