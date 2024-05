Herzenswunsch erfüllt: Schwerkranke Petra durfte Idol David Hasselhoff treffen

Am Sonntag rockte David Hasselhoff beim Donauinsel Open Air die Bühne so richtig. Unter den begeisterten Besuchern war auch die 44-jährige Petra, die auch ein großer Fan von "The Hoff" ist.

Leider erkrankte die Mutter zweier Kinder an einem bösartigen Gehirntumor und musste schon mehrmals operiert werden. Auch epileptische Anfälle plagen sie immer wieder.