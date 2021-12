Harald und Ingeborg Serafin: "Haben uns neu ineinander verliebt"

Aber was ist denn jetzt schlussendlich eigentlich das Geheimnis einer so lang andauernden Liebe? "Mein Geheimnis ist, dass Harald sich angepasst hat, was komisch klingt, aber er hat sich mir wirklich sehr angepasst. Er hat all das, was er vielleicht am Anfang als negativ empfunden hätte, dann doch positiv gesehen, und wir haben einfach eine irre Harmonie", verrät Ingeborg, die jetzt auch eigentlich gar nichts mehr an ihm nervt.

"Es gab Dinge, die mich an ihm genervt haben, aber das ist vorbei. Ich habe es ihm gesagt und er hat damit aufgehört. Jetzt stört mich gar nichts mehr."

Welche liebevollen Worte Sohn Daniel an seine Eltern gerichtet hat, warum laut Harald "das Sparen und das Behandeln des Geldes" unbedingt an den Grundschulen gelehrt werden sollte und warum man gerade in Zeiten wie diesen sehr diszipliniert sein sollte, sehen Sie im Video oben.