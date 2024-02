Harald Glööckler bei Opernball-Empfang: "Menschen sind verwundert, dass ich bodenständig bin"

Bevor der deutsche Designer Harald Glööckler morgen, Donnerstag, den Wiener Opernball besucht, gab er im Grand Hotel gemeinsam mit der "Flame of Peace"-Präsidentin Herta Margarete Habsburg-Lothringen einen Sektempfang. Denn Glööckler ist seit etwa einem Jahr Friedensbotschafter. "Ich bin sehr stolz, dass ich Botschafter sein darf. Frieden ist das Allerwichtigste und Frieden fängt zu Hause an."

Im Interview mit dem KURIER zeigte er sich dann aber von einer ganz anderen Seite: "Wie kann man jemanden, der so vielschichtig ist oder generell einen Künstler mit allen Farben wahrnehmen, wenn man nicht in seiner Haut steckt? Ihm falle auf, "dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen grundsätzlich sehr oberflächlich sind und nur auf das Äußerliche schauen."

Glööckler selbst werde auch immer wieder als "schrill" bezeichnet, bevorzugt aber die Beschreibung "exzentrisch". "Ich war schon als Kind so wie ich heute bin, ich habe mich nicht verändert. Ich glaube, wenn man vor 37 Jahren nicht gesagt hätte, da ist ein schriller neuer Modemacher, sondern der ist ganz normal, dann bräuchten wir uns heute nicht zusammensetzen", sieht er seine Extravaganz auch als Erfolgsgeheimnis.