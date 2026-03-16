Hansi Hinterseer: Als der Tiroler bei den Oscars in der ersten Reihe saß

Der eine oder andere Österreicher durfte bei der ehrwürdigen Oscars-Verleihung in Hollywood bekanntlich schon mitmischen – besonders erinnerungswürdig sind da der zweifache Gewinner Christoph Waltz sowie die beiden Regisseure Stefan Ruzowitzky und Michael Haneke. Dass aber auch der ehemalige Skifahrer und Schlagerstar Hansi Hinterseer bereits im Dolby Theatre in Los Angeles Platz nehmen durfte – und das sogar in der ersten Reihe – dürfte nur den wenigsten bekannt sein. Hinterseer erzählt von diesem denkwürdigen Abend im Interview mit bunte.de.

Hinterseer: Von Tirol nach Hollywood Nach Hinterseers Abschied vom Profisport beschritt er 1978 neue berufliche Wege: Er ging in die USA, unterschrieb einen Modelvertrag und tauchte damit in die schillernde Welt von Hollywood ein. So lernt Hinterseer auch den 1997 verstorbenen Sänger John Denver ("Take Me Home, Country Roads") kennen, der dem Tiroler indirekt den Weg zu den Oscars ebnete. Denver, den Hinterseer im Interview als "super Burschen" bezeichnet, hatte einen ungewöhnlichen Wunsch: Der Tiroler sollte der Schauspielerin Morgan Fairchild das Skifahren beibringen. "Ich habe schnell bemerkt, dass sie relativ bescheiden unterwegs war", erinnert sich Hinterseer, fügt aber lachend hinzu: "Wir haben uns gut verstanden und so habe ich versucht, sie mit meinem Tiroler Schmäh zu unterhalten."

Ein Abend wie kein anderer: Hinterseer bei den Oscars Die Skistunden waren ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. "Das war medial natürlich eine totale Sensation", so Hinterseer gegenüber bunte.de über einen Moment, bei dem er Fairchild kurzerhand auf seinen Rücken nahm und mit ihr die Skipiste hinabsauste. Wie er die Aktion empfand? "Das war bärig, wunderbar." Als Dank für die gemeinsame Zeit und seine Bemühungen lud Fairchild den Tiroler im Jahr 1980 zu den Oscars ein – ein Abend, der für Hinterseer unvergesslich blieb. Fairchild hielt an diesem Abend eine Laudatio und Hinterseer war es deshalb gestattet, als ihre Begleitung direkt in der ersten Reihe Platz zu nehmen – und zuvor über den roten Teppich zu schreiten. "Ich habe das voll genossen. Und das war ein Erlebnis, das sicherlich für viele Leute nie erreichbar sein wird", schwärmt er im Interview rückblickend.