Oscar-Bilder 2026: Welche großen und kleinen Momente Sie vielleicht verpasst haben
Das satirische Revoluzzerdrama "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson ist der große Gewinner der 98. Oscars. Das 13-fach nominierte Werk setzte sich bei der Glamourgala im Dolby Theatre gegen den härtesten Konkurrenten "Blood & Sinners" von Ryan Coogler durch und konnte insgesamt sechs Trophäen für sich reklamieren - darunter in den zentralen Kategorien Bester Film und Beste Regie.
Die Oscars sind jährlich der Höhepunkt der Award-Saison. Aufnahmen von großen Roben und Worten während Dankesreden gehen um die Welt. Aufnahmen von großen Roben und Worten während Dankesreden gehen um die ganze Welt. Aber auch abseits der Bühne tut sich einiges:
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Scheint sich unbeobachtet gefühlt zu haben: Benicio del Toro schickt ein Bussi. Empänger(in) unbekannt
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Reges Treiben auf dem roten Teppich
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Ein großer Moment für Sängerin und Songwriterin Ejae: In einem Moment der Ungläubigkeit hält sie sich die Hand vors Gesicht, nachdem "Golden" ("KPop Demon Hunters") als "Bester Song" ausgezeichnet wurde
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Jessie Buckley und Laudatorin Mickey Madison in einem Moment der Innigkeit. Nach ihrem vorprogrammierten Sieg für ihre Darbietung als liebende und leidende Mutter in "Hamnet" meinte sie: "Ich widme diesen Oscar dem wunderschönen Chaos im Herzen aller Mütter."
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Paul Mescal und Gracie Abrams scheinen sich über ein bekanntes Gesicht in der Menge zu freuen
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Pedro Pascal dürfte auf dem roten Teppich eingefallen sein, dass er auf Zahnseide vergessen hat
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Michael B. Jordan unterhält sich angeregt mit Pedro Pascal. Nach seinem Oscar-Gewinn meinte Jordan und tosendem Applaus: "Gott ist gut. Und: Yo Mama, was geht?"
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Javier Bardem kam mit "no a la guerra"-Button ("Nein zum Krieg") am Sakko und meinte bei der Präsentation der Auslandsoscar-Nominierten: "Nein zum Krieg und Free Palestine!"
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Wiedersehensfreude auf dem roten Teppich bei Elle Fanning und Odessa A’zion
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Teyana Taylor posierte für Selfies
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