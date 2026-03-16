Oscar-Bilder 2026: Welche großen und kleinen Momente Sie vielleicht verpasst haben

Das satirische Revoluzzerdrama "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson ist der große Gewinner der 98. Oscars. Das 13-fach nominierte Werk setzte sich bei der Glamourgala im Dolby Theatre gegen den härtesten Konkurrenten "Blood & Sinners" von Ryan Coogler durch und konnte insgesamt sechs Trophäen für sich reklamieren - darunter in den zentralen Kategorien Bester Film und Beste Regie.