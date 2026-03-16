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Oscar-Bilder 2026: Welche großen und kleinen Momente Sie vielleicht verpasst haben

Die Oscar-Verleihung ist jährlich der Höhepunkt der Award-Saison. Aufnahmen von großen Roben und Worten während Dankesreden gehen um die Welt. Aber auch abseits der Bühne tut sich einiges.
16.03.2026, 08:36

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Pedro Pascal mit Brille und weißem Hemd berührt mit dem Finger seine Lippe.

Das satirische Revoluzzerdrama "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson ist der große Gewinner der 98. Oscars. Das 13-fach nominierte Werk setzte sich bei der Glamourgala im Dolby Theatre gegen den härtesten Konkurrenten "Blood & Sinners" von Ryan Coogler durch und konnte insgesamt sechs Trophäen für sich reklamieren - darunter in den zentralen Kategorien Bester Film und Beste Regie. 

Derbe Witze, Leos Schnauzer und ein String-Tanga: Die viralsten Momente der Oscars

Die Oscars sind jährlich der Höhepunkt der Award-Saison. Aufnahmen von großen Roben und Worten während Dankesreden gehen um die Welt. Aufnahmen von großen Roben und Worten während Dankesreden gehen um die ganze Welt. Aber auch abseits der Bühne tut sich einiges:

Benicio del Toro in einem schwarzen Anzug schickt einen Kuss in die Menge.

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Scheint sich unbeobachtet gefühlt zu haben: Benicio del Toro schickt ein Bussi. Empänger(in) unbekannt

Auf einem roten Teppich schreitet eine Frau in einem rosa Ballkleid, begleitet von einem Mann im Smoking.

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Reges Treiben auf dem roten Teppich

Sängerin Ejae in weiß-goldenem Anzug hält eine Trophäe und bedeckt ihr Gesicht mit der Hand vor einem Mikrofon.

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Ein großer Moment für Sängerin und Songwriterin Ejae: In einem Moment der Ungläubigkeit hält sie sich die Hand vors Gesicht, nachdem "Golden" ("KPop Demon Hunters") als "Bester Song" ausgezeichnet wurde

Jessie Buckley und Laudatorin Mickey Madison in einem Moment der Innigkeit auf der Bühne.

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Jessie Buckley und Laudatorin Mickey Madison in einem Moment der Innigkeit. Nach ihrem vorprogrammierten Sieg für ihre Darbietung als liebende und leidende Mutter in "Hamnet" meinte sie: "Ich widme diesen Oscar dem wunderschönen Chaos im Herzen aller Mütter."

Paul Mescal und Gracie Abrams lachen und winken in die Menge.

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Paul Mescal und Gracie Abrams scheinen sich über ein bekanntes Gesicht in der Menge zu freuen

Pedro Pascal mit Brille und weißem Hemd berührt seine Lippe.

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Pedro Pascal dürfte auf dem roten Teppich eingefallen sein, dass er auf Zahnseide vergessen hat

Michael B. Jordan lächelt mit einem Drink in der Hand, umgeben von anderen Personen.

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Michael B. Jordan unterhält sich angeregt mit Pedro Pascal. Nach seinem Oscar-Gewinn meinte Jordan und tosendem Applaus: "Gott ist gut. Und: Yo Mama, was geht?"

Javier Bardem lächelt, während sein Smoking mit "No a la Guerra"-Anstecker gerichtet wird.

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Javier Bardem kam mit "no a la guerra"-Button ("Nein zum Krieg") am Sakko und meinte bei der Präsentation der Auslandsoscar-Nominierten: "Nein zum Krieg und Free Palestine!"

Elle Fanning umarmt herzlich Kollegin Odessa A’zion mit dunklen Locken auf dem roten Teppich.

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Wiedersehensfreude auf dem roten Teppich bei Elle Fanning und Odessa A’zion

Eine Frau macht mit ihrem Handy ein Foto von Teyana Taylor, die einen Kussmund macht.

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Teyana Taylor posierte für Selfies

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Agenturen, kurier.at, kat  |   |  Aktualisiert vor 35 Minuten

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