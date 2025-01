Hans Krankls Großneffe Alexander kocht jetzt im Livingstone in Wien auf

Jetzt sind die Türen im Edel-Restaurant Livingstone in Wien wieder geöffnet. Denn Robert Glock hat den Steak-Tempel sowie die zugehörige Planter’s Bar (die Kultbar besteht seit fast 30 Jahren) an Eventmanager Daniel Sulzenbacher und Koch Alexander Krankl (Kickerlegende Hans Krankl ist sein Großonkel) zu je 50 Prozent übergeben.

Denn Krankl zog es nach seiner Lehre bei Plachutta in Wien und einer Zwischenstation in Lech im Hotel Almhof Schneider in das Sternerestaurant Pauly Saal in Berlin (mittlerweile geschlossen).

Während der Corona-Pandemie machte er dann aus der Not der geschlossenen Restaurants eine Tugend. "Ich war zweieinhalb Jahre Privatkoch für eine sehr wohlhabende österreichische Familie. Wenn mir noch Zeit bleibt, bietet sich das immer wieder an, dass ich für Leute, die genügend Kleingeld haben, zu Hause koche", grinst er.