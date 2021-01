Haarsträubend: Joesi Prokopetz trägt aus Protest Vollbart

Konkret prangert Prokopetz den Umstand an, "dass man sich den Impfstoff gegen Covid nicht selber frei aussuchen darf. Man muss nehmen, was einem zugebilligt wird. Ich will aber 100-prozentigen Schutz und nicht nur 70 Prozent. Ich will auch dafür den vollen Preis zahlen – wir leben ja nicht in einer DDR-Planwirtschaft, oder?“

Mangelnde Solidarität lässt er sich nicht vorwerfen: "Wer die Impfung gratis kriegt, darf nicht meckern. Ich will aber nix geschenkt, sondern fürs beste Serum mein gutes Geld hinblättern.“