Grusel-Autorin Gabriele Hasmann verrät, wo es in Österreich überall spukt

Wenn man in Wien in der Augustinerstraße am Haus mit der Nummer 12 vorbeigeht, kann es schon sein, dass einem ein Schauer über den Rücken läuft – aus gutem Grund wie Autorin Gabriele Hasmann weiß, denn dort soll die größte Serienmörderin aller Zeiten umgehen. Und zwar die "Blutgräfin" Elisabeth Bathory, der 650 Morde zugeschrieben werden.

"Ganz genau so ist es. Da war ich auch schon sehr oft. Mir ist dort nix passiert, außer dass es im Keller ein bissl unheimlich war. Aber man hört da auch sehr arge Sachen. Neben diesem Haus ist ja eine Pizzeria und ein Kellner hat uns erzählt, dass sich der Chef nicht allein in den Keller runtergehen traut, der verbunden ist, weil es dort immer so rumpelt und unheimlich ist und er dort auch schon mal einen Schatten gesehen hat", verrät sie in der Sendung "Herrlich ehrlich – Menschen hautnah".