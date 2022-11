Großes Kino: Opernstar Rolando Villazón wurde jetzt zum Filmstar

Als Oper ist Mozarts "Zauberflöte" ja weltweit bekannt und erfolgreich. Regisseur Florian Sigl hat jetzt Musik und Geschichte genommen und in den Film "The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte" gepackt, der in Salzburg Premiere feierte.

Neben Hauptdarsteller Jack Wolfe sind auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht, "Game of Thrones"-Star Iwan Rheon oder die Opernstars Sabine Devieilhe und Rolando Villazón dabei.