Große Sorge um Austropop-Star Boris Bukowski: Er hat Krebs

Was für eine Schocknachricht! Austropop-Urgeistein Boris Bukowski (76) machte jetzt via Facebook seine Krebserkrankung bekannt. Er leidet an einem aggressiven Non-Hodgkin-Lymphom. Hochmaligne Lymphome schreiten rasch voran und streuen bereits in frühen Krankheitsstadien Lymphomzellen im Körper aus.

"Die Tatsache, dass Deine Lebensuhr keine Stunden mehr anzeigt, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit nur mehr Minuten und Sekunden, trifft einen zuerst voll", so Bukowski via Facebook, der alle seine Konzerte verschieben musste.

"Ein High Grade Non Hodgkin Lymphom der ganz miesen Art lässt Dir nur eine minimale Chance, aber auch wenn wegen monatelanger Chemo heuer alle meine Konzerte verschoben werden müssen, stell ich jetzt schon die Ersatztermine auf meine Homepage", gibt sich der ehemalige Dancing-Stars-Teilnehmer aber kämpferisch und optimistisch.