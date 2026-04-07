Große Modenschau im Eurovision Village: Liliana Klein bringt "Fashion for Europe" zurück

Es dauert jetzt nur noch wenige Wochen bis Wien ganz im Eurovision Song Contest-Flair erstrahlen wird. Am 16. Mai findet das Finale des größten Musikwettbewerbs der Welt statt, die beiden Semifinals am 12. und 14. Mai. Doch auch rund um die Events in der Wiener Stadthalle gibt es in der österreichischen Hauptstadt so einige Side-Events, die ebenfalls das Motto "United by Music" aufgreifen. Anlaufstelle Nummer eins ist dabei das Eurovision Village am Wiener Rathausplatz.

Wie schon 2015 veranstaltet Event-Mastermind Liliana Klein auch heuer wieder die Modenschau "Fashion for Europe" (15. Mai um 20 Uhr) unter dem Motto "United by Fashion". Dabei werden Designer aus ganz Europa die unterschiedlichsten Looks präsentieren. Alle Designer:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lena Hoschek Österreich - Lena Hoschek Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fakhriya Khalafova Aserbaidschan - Fakhriya Khalafova Copyright-Hinweis öffnen/schließen © MarJo Trachten Deutschland MarJo-Trachten Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anse Victorin Europa - Anse Victorin "Anse Victorin spiegelt sowohl europäische als auch internationale Einflüsse wider, geprägt von meinen persischen und deutschen Wurzeln, mit meinem Atelier und meiner Boutique in Wien und der Produktion in Italien und Frankreich. Meine Arbeit vereint verschiedene Kulturen und das höchste Maß an Handwerkskunst. Sie steht für modernen Luxus und kombiniert Tradition, Qualität und zeitlose Eleganz. Ich freue mich sehr, meine Vision auf einer internationalen Bühne zu zeigen." Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Miika Varila Finnland - Teemu Muurimäki Der Designer hat das Bühnenoutfit für ESC-Teilnehmerin 2025 Erika Vikman entworfen, aber auch für Gewinner JJ Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Völser Weiher Italien - Luis Trenker "Wir sind stolz bei ,Fashion for Europe' Italien zu repräsentieren, wenn wir die Wärme des Südens und die Stärke der Alpen ins Herz von Wien bringen. Mode gemeinsam mit dem Eurovision Song Contest zu feiern, erinnert und daran, dass Kreativität keine Grenzen kennt. Und dass echter Style, wie auch Musik, Kulturen in ganz Europa verbindet." Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sibile Litauen - Laura Daili "Mode ist eine mächtige Kraft - sie verbindet. Es ist eine große Ehre für mich an ,Fashion for Europe' teilnzunehmen und Litauen in diesem wichtigen kulturellen Dialog währen des Eurovision Song Contest zu repräsentieren. Für mich ist Mode eine Sprache, die Identität, Handwerkskunst und zeitgenössisches Denken über Grenzen hinweg, zeigt. Ich bin aufgeregt, meine Designvision, die in Nachhaltigkeit, Sensibilität gegenüber Materialien und kreativer Expression wurzelt." Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sanja Matijevic Montenegro - Sanja Matijevic "Ich bin aufgeregt, das zweite Mal bei ,Fashion for Europe' dabei zu sein. Mein Land zu repräsentieren ist eine große Ehre und eine große Verantwortung. Wien und dieses Event ist eine großartige Chance und eine tolle Bühne, meine neue Kollektion zu zeigen. Ich freue mich auf das Event." Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Musa Slowakei - Musa Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Valour Studio Spanien - Valour Studio "Valour Studios fühlt sich geehrt, Spanien bei ,Fashion for Europe' zu repräsentieren. ,Fashion for Europe' kombiniert Mode, Kultur und Kreativität rund um die Welt. Das Event hebt die Kraft der Mode als kulturelle Sprache hervor, die Grenzen überwindet. Wir sind stolz, Spaniens Spirit auf einer internationalen Bühne zu feiern und zu präsentieren." Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Katerina Kvit Ukraine - Katerina Kvit "Ich freue mich auf ,Fashion for Europe', weil es mehr als eine Bühne ist - es ist eine Stimme. Die Ukraine zu repräsentieren bedeutet, die Stärke, Resilienz und das kreative Feuer meines Landes in jedem Detail, das ich präsentiere, zu zeigen. In einer Zeit, wo unsere Identität mehr als jemals bedeutet, wird Mode zu einer Sprache von Würde und Freiheit. Ich will, dass Europa die Ukraine nicht nur durch Schlagzeilen sieht, sondern durch Schönheit, Talent und unaufhaltbaren Spirit. Für mich ist es nicht nur eine Teilnahme - es ist Verantwortung und Stolz."

Liliana Klein war es vor allem wichtig, Vielfalt zu zeigen und "ich bin kein Wettbewerb. Ich bringe Europa auf einem Catwalk zusammen. Da wird jeder gleich behandelt. Es soll betont werden, dass man in Aserbaidschan logischerweise etwas anderes trägt als in Deutschland oder Österreich, aber wir sind eins und wir gehören zusammen", so Klein zum KURIER. Für Österreich ist etwa Lena Hoschek dabei, die auch 2015 schon mitgemacht habt. Auch Paris Worseg (Sohn von Schönheitschirurg Artur Worseg) und Luca Venturini (Sohn von Hemdenmacher Niki Venturini) machen mit, aber für Spanien, da ihr Label Valour Studios den Firmensitz dort hat. "Aus Aserbaidschan gibt es ganz aufwendige Roben von Fakhriya Khalafova, Deutschland bringt heuer Trachten von Marjo. Sie machen sogar eine eigene Kollektion nur für ,Fashion for Europe‘ und Italien ist mit Luis Trenker dabei. Es ist ein geiler Mix aus Newcomern, Trends und etablierten großen Marken und ich finde, bei jedem ist eine eigene Geschichte dabei", erzählt Klein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Flashed Events Event-Mastermind Liliana Klein organisiert "Fashion for Europe"

Eine Besonderheit gibt es heuer auch noch, denn die Marke Anse Victorin wird generell für "Europa" im Allgemeinen antreten, da die Gründerin Elena Brenner deutsche und persische Wurzeln hat, den Firmensitz in Wien und die Produktion in Italien und Frankreich.