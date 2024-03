Große Geburtstags-Sause von Model Lena Gercke in Kitzbühel

Sehr oft kann das deutsche Model Lena Gercke ja nicht Geburtstag feiern. Sie wurde nämlich am 29. Februar geboren. Aber, Schaltjahr sei Dank, heuer war es wieder soweit und sie feierte ihren 36er ganz groß in Kitzbühel.

Beim Stanglwirt in Going ist sie ja Stammgast, für ihre Geburtstagsfeier zog es sie aber diesmal auf die Hornköpflhütte. Gemeinsam mit ihrem Freund Dustin Schöne und vielen Freunden ging dort so richtig die Party ab. Die Highlights davon zeigte Gercke auf Instagram.