Große Ehre für Nadja Swarovski: SIe feierte Party in London

"Dieses Ehrenzeichen möchte ich mit all jenen teilen und feiern, die stets an mich geglaubt haben. Es erfüllt mich mit tiefer Freude, und ich danke von Herzen allen in Österreich, die mir diese Ehre zuteilwerden ließen. Doch dieses Ehrenzeichen steht nicht allein für mich – es gilt auch all jenen, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben. Ohne ihre wertvolle Inspiration, ihre Motivation und ihre Zusammenarbeit wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen", so Swarovski.