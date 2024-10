Victoria Swarovski überrascht mit einem ORF-Job

Bekannt ist Victoria Swarovski als "Let's Dance"-Moderatorin bei RTL. Nun wird sie aber erstmals im ORF zu sehen sein. Im neuen Sendeformat „2 in Tirol - Heimat neu entdecken“ soll sie an der Seite von Oliver Polzer durch die schönsten Plätze Tirols führen. Die beiden werfen dabei einen besonderen Blick hinter die Kulissen und sollen Tirol von einer ganz anderen Seite aus entdecken. Das neue Format wird ab 16. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen sein.

Bekannt wurde das eher zufällig, als Polzer am Dienstag als Talkgast in "Willkommen Österreich" über die neue Sendung sprach. Dass die 31-Jährige nun einen Moderationsjob beim öffentlich-rechtlichen ORF anfängt, sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil ihr Lebensgefährte Mark Mateschitz (32) als Red-Bull-Gesellschafter das Wohl des Konkurrenzsenders ServusTV im Auge hat, der zu Red Bull gehört.

Schon am Samstag im ORF zu sehen

Bereits am Samstag, den 5. Oktober, um 20.15 Uhr wird Swarovski auf ORF 1 zu sehen sein, wenn sie als Promi-Kandidatin zu einer neuen Ausgabe der ORF/ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas XXL“ bei Kai Pflaume zu Gast sein wird. Neben Mario Barth und Atze Schröder, Ina Müller und Bruce Darnell tritt auch das Österreicher-Duo Swarovski und Klaus Eberhartinger in den Duellen zum Wettraten an. Unterstützt werden die Promi-Paare von den beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton. Die jeweiligen Gewinner:innen dieser drei Runden spielen in der Finalrunde um 50.000 Euro für den guten Zweck.