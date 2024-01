"Gossip-Girl"-Star Kelly Rutherford weilt für Kuraufenthalt in Österreich

Die Schauspielerinnen Drew Barrymore, Melanie Griffith oder Rebel Wilson, genauso wie auch Topmodel Naomi Campbell, schwören auf die Kur nach F.X.-Mayr, die in Österreich in Maria Wörth und in Altaussee angeboten wird.

➤ Lesen Sie hier mehr: Rebel Wilson schwärmt von Gesundheitskur in Österreich

Und jetzt hat diese Kurmethode wieder ein Hollywoodstar für sich entdeckt. "Gossip Girl"-Star Kelly Rutherford checkte im Vivamayr in Altaussee ein.

In ihren Instagram-Stories zeigte sie auch Bilder von ihrem Aufenthalt und lief "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss in die Arme, der dort auch gerade auf Kur ist und ein gemeinsames Foto postete.