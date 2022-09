Goldenes Ehrenzeichen für Stefanie Werger: "Mein Hirn hat keine Pensionsberechtigung"

Eine der ganz Großen der österreichischen Austropop-Geschichte, nämlich Stefanie Werger (71), wurde Donnerstagnachmittag zu Recht mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich bedacht. Nur der Rahmen hätte etwas festlicher sein können, denn die Verleihung fand im eher kargen Ambiente der "Factory" im Wiener Künstlerhaus statt.

"Wenn die Steffi hoffentlich auch noch den Professorinnentitel kriegt, suchen wir unter den Tausenden möglichen Sälen einen schöneren. Einen hässlicheren werden wir kaum finden", meinte Laudatorin Vera Russwurm.

"Ich nehme Abschied von der Bühne, aber mein Hirn hat keine Pensionsberechtigung", so die Geehrte launig in ihrer Rede. Mit dabei natürlich auch ihr Ehemann Karl-Heinz, den sie just bei ihrer Buchpräsentation "Ein Single kommt fast nie allein!" kennengelernt hat.