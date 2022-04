Langsam wird sie miad: Stefanie Werger über Abschied, Karriere und ihre große Liebe

Wo Werger drauf steht, ist auch viel Werger drin, wie sie erzählt. „Ich gebe ja auch viel über mich preis, aber ich hab’ nicht immer nur über mich selber geschrieben, sondern auch mal nur über das Thema. Wie ich dazu stehe. Ich war auch einmal politisch mit dem Lied ,Vaterland’, wobei, politisch bin ich immer, aber nicht so krampfhaft.“

„Es wird dir immer ana sogn, was du anders machen sollst und den meisten is es wurscht, wenn du auf die Goschn follst“ – heißt es in ihrem Lied „Bleib der du bist“ (2021). Und genau das hat Stefanie Werger immer versucht: Authentisch zu sein. „Man soll sich nicht fremdgehen, man soll nicht jedem Blödsinn nachrennen und das machen, wo man sich selber am wohlsten fühlt und daran glaubt. Weil, alles andere ist ja verlogen“, so die Liedermacherin. „In Wahrheit hab ich immer das gemacht, was ich will, bin ein paar Mal auf die Goschn gefallen, aber ich hab’s nicht bereut!“

Halt hat der gebürtigen Steirerin auch immer ihre große Liebe Karl-Heinz gegeben, mit ihm ist sie seit 15 Jahren verheiratet.