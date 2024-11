Goldener Rathausmann für Peter Kraus: "Ein Stück Musikgeschichte geschrieben"

Erst kürzlich musste sich Entertainer-Legende Peter Kraus sehr ärgern, wurde er doch bei der großen ARD-Udo-Jürgens-Gala (Aufzeichnung am 20. November in München) ausgeladen.

„Man ließ mich wissen, das Konzept der Sendung hätte sich geändert und man wolle nur noch junge Künstler auftreten lassen. Diese Absage macht mich wirklich traurig. Ich bin zwar 85, aber ich gehe ja noch nicht am Stock. Ich hoffe nur, dass die jungen Künstler die Lieder von Udo nicht verstümmeln. Schon in der Show zu seinem 80. Geburtstag hat man Udos missmutigem Gesicht angesehen, was er von den Darbietungen seiner Lieder einiger junger Kollegen hält“, sagte er dazu zur deutschen Bild.