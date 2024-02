"Goldene Note": Leona König bringt ihren künstlerischen Nachwuchs nach Spanien

"Ich bin sehr glücklich, zum ersten Mal österreichische Klassiktalente im Ausland präsentieren zu können!", freut sie sich.

In Zusammenarbeit mit Simón Ibáñez, Klarinettist und Professor an der Wiener Musikakademie, organisiert König Auftritte in zwei renommierten Häusern: in dem für seine hochkarätigen Vorstellungen ebenso wie für seine futuristische Architektur von Santiago Calatrava bekannten Opern- und Konzerthaus Palau de les Arts Reina Sofía in València sowie im Auditorio de Galicia in Santiago de Compostela, Sitz der Royal Philharmonic of Galicia. Letzteres ist für Ende des Jahres – November oder Dezember 2024 – vorgesehen.

Das zweite "Goldene Note"-Spanien-Konzert für die Gewinnerinnen und Gewinner in València ist für die Saison 2024/25 terminisiert.