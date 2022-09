GNTM-Gewinnerin Lou-Anne ist frisch verliebt

Nach mehreren Nachrichten und Videotelefonaten hätten sie sich dann das erste Mal in einem Restaurant in Düsseldorf getroffen. "Er holte mich wie ein Gentleman vom Hauptbahnhof ab und nahm mir direkt meinen Koffer ab. Das hat mir natürlich geschmeichelt", berichtete sie weiter. Im Mai habe er sie auch schon zum Finale von "Germany's Next Topmodel" begleitet - ein Paar seien die beiden allerdings erst im Juni geworden. "Anfangs wollte er eigentlich keine feste Beziehung. Als er mir dann die eine Frage stellte, war ich ganz perplex und fragte mehrmals nach, ob er sich auch wirklich ganz sicher sei."

Der Fußballer, der beim Fünftligisten TuRU Düsseldorf unter Vertrag steht, kommt aus New York. Wie das Model weiter erzählte, will das Paar Weihnachten zusammen mit beiden Familien dort verbringen.