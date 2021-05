Glück in der Liebe und neue Musik bei "What is Love"-Sänger Haddaway

„Es ist eine Seltenheit, dass ein internationaler Künstler so einen Evergreen hat. Ich habe das Glück. Ich finde es schon lustig, wenn ich Menschen mit 18, 20 Jahren treffe und die singen ,What Is Love’. Und ich so: Ok! Danke, dass du meine Musik gern hast, aber es ist schon ein wenig komisch“, lacht er.

Das ganze Interview: