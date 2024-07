Gitta Saxx rockte den Wörthersee: Sie denkt auch über Playboy-Shooting mit 60 nach

Regie-Glatze Otto Retzer fungierte bei einer Versteigerung als Auktionator und konnte mehr als 46.000 Euro für die Krebshilfe Kärnten lukrieren. "Wir freuen uns riesig über den großen Erfolg und das viele Geld, das den Brustkrebs-Patientinnen in Kärnten in voller Höhe zugutekommt!“so Marika Lichter und Bettina Weniger-Assinger.

In Hubert Wallners Top-Restaurant in Dellach am Wörthersee trafen sich jetzt zahlreiche Promis zum hochkarätigen Charity-Event. Die Krebshilfe Kärnten lud gemeinsam mit den Pink-Ribbon-Botschafterinnen Bettina Weniger-Assinger und Marika Lichter zum Pink-Ribbon-Brunch. Brigitte Glock wurde übrigens vor Ort zur neuen Botschafterin der Krebshilfe Kärnten ernannt.

Für den passenden Sound sorgten Lizz Görgl und Jahrhundert-Playmate und DJane Gitta Saxx, die extra aus Mallorca, wo sie derzeit lebt, anreiste.

Saxx, die am 22. Jänner 60 wird, könnte sich durchaus vorstellen, sich nochmals für den Playboy auszuziehen, auch wenn das einiges an Vorbereitung bedürfen würde. "Für so ein Shooting muss natürlich nochmal mehr trainiert werden, abnehmen, wiegen und das alles", sagte sie kürzlich in einem RTL-Interview.